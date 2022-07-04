В Шабранском районе полиция задержала двух братьев

Сотрудники Шабранского районного отдела полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали местного жителя Тарлана Азимова.

Об этом сообщила Day.Az губинская региональная группа пресс-службы МВД.

У него обнаружены метамфетамин и марихуана.

В ходе расследования было установлено, что Т.Азимов взял наркотики у своего брата Гашама Азимова. В доме последнего правоохранители нашли более 30 г героина, большое количество метамфетамина и марихуаны, а также электронные весы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Тарлана Азимова была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора, Г.Азимова - ареста.