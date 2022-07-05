Названа причина сокращения популяции рыб на Каспии

Исследования показывают, что сокращение популяции рыб на Каспии непосредственно связано с климатическими изменениями и температурой.

Как сообщает Day.Az, об этом во время выступления на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря, прогноз и адаптационные меры в условиях климатических изменений" сказал начальник Службы охраны биоразнообразия МЭПР Мехман Ахундов.

Он отметил, что аномальная жара приводит к сокращению биоразнообразия в Каспийском регионе: "В этой связи для снижения негативного влияния на биологическое разнообразие мы призываем создать условия для естественного увеличения популяции рыб и оптимизировать объем воды в реках, стекающих в Каспийское море, прекратить строительство плотин для ГЭС. Иначе на Каспии могут произойти события, аналогичные исчезновению Аральского моря".