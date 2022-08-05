Женщина, потратившая деньги мужа, солгала полиции

В Товузском районе женщина солгала полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эгшгин Гасымов.

2 августа в райотдел полиции поступила информация о том, что неизвестный в маске, проникнув в дом гражданки в селе Ашагы Ойсузлу, совершил разбойное нападение на нее, ранил режущим инструментом и забрал 35 000 манатов и драгоценности на общую сумму 4 000 манатов. Затем он попытался поджечь дом.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые провели соответствующее расследование. В результате выяснилось, что никакого разбоя не было, его инсценировала гражданка С.Сулейманова, которая долгое время растрачивала деньги, принадлежавшие мужу. Поэтому она сообщила правоохранителям ложные сведения.

В ходе следствия были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств режущий инструмент, которым женщина поранила себя, легковоспламеняющееся вещество, 2 743 маната, 900 долларов и 7 500 российских рублей.