В Тертере двое мужчин назаконно проникли на освобожденные территории
Сотрудники Тертерского райотдела полиции арестовали двоих мужчин, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории и занимавшихся сбором металлолома в миноопасной зоне.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Нарушители на автомобиле добрались тайными путями на территорию села Талыш и были обнаружены при попытке сбора металлолома.
Несмотря на поданный им сигнал остановиться, они, проигнорировав законное требование полиции, попытались скрыться на машине.
Мужчины были задержаны. В ходе следствия были установлены их личности. Ими оказались Фаган Мирзоев и Али Агаларов.
Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены на рассмотрение в районный суд, решением которого каждый из них был подвергнут административному аресту на 10 суток.
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