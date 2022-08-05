В Тертере двое мужчин назаконно проникли на освобожденные территории

Сотрудники Тертерского райотдела полиции арестовали двоих мужчин, незаконно проникших на освобожденные от оккупации территории и занимавшихся сбором металлолома в миноопасной зоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Нарушители на автомобиле добрались тайными путями на территорию села Талыш и были обнаружены при попытке сбора металлолома.

Несмотря на поданный им сигнал остановиться, они, проигнорировав законное требование полиции, попытались скрыться на машине.

Мужчины были задержаны. В ходе следствия были установлены их личности. Ими оказались Фаган Мирзоев и Али Агаларов.

Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены на рассмотрение в районный суд, решением которого каждый из них был подвергнут административному аресту на 10 суток.