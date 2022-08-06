https://news.day.az/society/1485013.html Увеличена численность сотрудников Центра Cоциальных Исследований
Увеличена численность сотрудников Центра Cоциальных Исследований
Увеличена предельная численность сотрудников Центра социальных исследований.
Как передает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров Азербайджана в решение "Об утверждении предельной численности сотрудников Центра социальных исследований и определении фонда оплаты труда".
Согласно решению, предельная численность сотрудников организации увеличена с 30 до 35.
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