Увеличена численность сотрудников Центра Cоциальных Исследований
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Увеличена предельная численность сотрудников Центра социальных исследований.

Как передает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров Азербайджана в решение "Об утверждении предельной численности сотрудников Центра социальных исследований и определении фонда оплаты труда".

Согласно решению, предельная численность сотрудников организации увеличена с 30 до 35.