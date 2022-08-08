https://news.day.az/society/1485372.html В Геранбое выпал град - ФОТО
В Геранбое выпал град - ФОТО
В Геранбойском районе выпал град.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, град обрушился в основном на центр и несколько сел района диаметром 2 сантиметра.
Град шел 10 минут, при этом размер некоторых его шариков достигал 20-25 миллиметров в диаметре.
Информации о том, что природное явление вызвало какие-либо осложнения, нет.
Отметим, что сильные дожди в некоторых районах привели к наводнениям.
В настоящее время в западном регионе сохраняется неустойчивая погода.
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