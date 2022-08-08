В Геранбое выпал град

В Геранбойском районе выпал град.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, град обрушился в основном на центр и несколько сел района диаметром 2 сантиметра.

Град шел 10 минут, при этом размер некоторых его шариков достигал 20-25 миллиметров в диаметре.

Информации о том, что природное явление вызвало какие-либо осложнения, нет.

Отметим, что сильные дожди в некоторых районах привели к наводнениям.

В настоящее время в западном регионе сохраняется неустойчивая погода.