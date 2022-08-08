В Лянкяране автомобиль врезался в каменное ограждение

На участке автодороги Лянкяран-Астара, проходящем через село Вель Лянкяранского района, произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и врезался в каменное ограждение на обочине дороги. В результате аварии пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу, двое из них скончались.

Сообщается, что попавшие в аварию это жители села Сепнекеран Лянкяранского района.

По факту проводится расследование.