https://news.day.az/society/1485619.html В Лянкяране автомобиль врезался в каменное ограждение - есть погибшие - ФОТО
В Лянкяране автомобиль врезался в каменное ограждение - есть погибшие - ФОТО
На участке автодороги Лянкяран-Астара, проходящем через село Вель Лянкяранского района, произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и врезался в каменное ограждение на обочине дороги. В результате аварии пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу, двое из них скончались.
Сообщается, что попавшие в аварию это жители села Сепнекеран Лянкяранского района.
По факту проводится расследование.
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