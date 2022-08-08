В Азербайджане названы порядок управления и направления деятельности Координационного центра по трансплантации органов

Определены направления деятельности Координационного центра по донорству и трансплантации органов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в "Уставе Координационного центра по донорству органов и трансплантации", утвержденном сегодня постановлением Кабинета министров.

Согласно Уставу, направлениями деятельности Координационного центра являются:

- организация и координация деятельности в области донорства органов и трансплантации;

- координация работы медицинских учреждений, осуществляющих донорство и трансплантацию органов;

- ведение единого учета в области донорства органов и трансплантации;

- организация информационного обеспечения в области донорства органов и трансплантации;

- осуществление деятельности в других направлениях, предусмотренных настоящим Уставом.

Уставом также определен порядок управления Координационным центром.

Координационный центр применяет в своей деятельности и управлении прогрессивные стандарты корпоративного управления.

Руководящим органом Координационного центра является Совет директоров. Совет осуществляет общее руководство и контроль за Координационным центром.

Правление состоит из 7 (семи) членов - председателя правления, двух его заместителей и 4 (четырех) других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

Контроль за деятельностью Координационного центра осуществляют учредитель, а также Правление в порядке, установленном настоящим Уставом.

Годовой отчет о деятельности Координационного центра представляется в Министерство.

Координационный центр располагается в городе Баку.