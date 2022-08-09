Спасена жизнь семилетнего мальчика, находившегося в коме три дня

Спасена жизнь семилетнего мальчика тяжело пострадавшего в результате наезда автомобиля.

Как отмечается мальчик был доставлен в Клинический медицинский центр (КМЦ) с очень тяжелыми травмами - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головы и головного мозга, ушиб правой височной области, закрытые переломы со смещением верхней трети левого бедра - и три дня пробыл в коме.

Как передает Day.Az со ссылкой на КМЦ, 24 июля Вели Сафарова сбила машина, когда он играл со своим братом и соседским ребенком перед их домом в селе Газахлар Бардинского района. В результате происшествия все трое детей получили травмы, но состояние семилетнего В.Сафарова самым тяжелым.

По словам заведующего отделением детской хирургии КМЦ Ильгара Хагвердиева, пациент был доставлен в Медцентр в состоянии комы 25 июля в 21:30 и помещен в реанимацию. Через несколько дней борьбы ребенку, вышедшему из комы и переведенному в соответствующее отделение, снова пришлось лечь в реанимацию, так как его состояние снова ухудшилось: "Через некоторое время мальчику пришлось делать операцию на левой бедренной кости. Однако в отделении состояние пациента вновь ухудшилось. 31 июля мы снова перевели его в реанимацию. Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет".

По словам матери ребенка Л.Сафаровой, если бы не своевременное вмешательство профессиональных врачей, ситуация была бы совсем другой: "24 июля Вели, как обычно, играл во дворе со своим братом и ребенком нашей соседки. Я попросила старшую дочь пойти и позвать детей домой. Прежде чем моя дочь подошла к воротам, мы услышали глухой удар. Всех троих детей сбила машина. Это было ужасное зрелище.

На такси мы отвезли детей в Бардинскую центральную районную больницу. Там им оказали первую помощь. Однако состояние Вели было очень тяжелым, он находился в коме. Оттуда его доставили в Клинический медицинский центр бригадой скорой медицинской помощи".

По ее словам, расходы на лечение и обследование обоих ее детей были покрыты ОМС.

В настоящее время 7-летний Вели Сафаров находится на лечении в больнице. Вчера успешно завершилась очередная хирургическая операция.