В Баку Audi Q7 насмерть сбил пешехода

На трассе Гала - Пираллахи в Хазарском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

Житель столицы Вугар Алиев на своем автомобиле Audi Q7 сбил мужчину 40-45 лет.

В результате пострадавший, личность которого пока не установлена, скончался на месте.

По данному факту ведется расследование.