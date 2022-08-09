https://news.day.az/society/1485710.html В Баку Audi Q7 насмерть сбил пешехода
В Баку Audi Q7 насмерть сбил пешехода
На трассе Гала - Пираллахи в Хазарском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.
Житель столицы Вугар Алиев на своем автомобиле Audi Q7 сбил мужчину 40-45 лет.
В результате пострадавший, личность которого пока не установлена, скончался на месте.
По данному факту ведется расследование.
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