Мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в Зангилане

Девятого августа мобильная Служба ASAN оказывает услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гражданам оказываются услуги по выдаче и замене удостоверений личности, общегражданских паспортов, замене водительских прав, выдаче справок.

Напомним, что 4 августа в селе Агалы Зангиланского района приступил к работе Центр государственных услуг.

При помощи установленного в центре киоска Службы ASAN обеспечен удобный доступ жителей Агалы к государственным услугам. Так, сотрудники Службы ASAN оказывают определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг обращения принимаются при помощи мобильной Службы ASAN.