В Баку сотрудникам туркомпании нанесены ножевые ранения

В Наримановском районе Баку директор туристической компании получил ножевое ранение в сердце, а его сотрудник - в ногу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА инцидент зафиксирован в поселке Монтин.

Директор туристической компании Джавид Мамедов и его сотрудник 18-летний Аманзаде Кямран Азер оглу приехали в Наримановский район, чтобы получить деньги от водителя агентства. В это время на них напали четверо неизвестных. Д.Мамедов получил ножевое ранение в сердце. Он был госпитализирован в больницу № 5 в тяжелом состоянии. Врачи сообщают, что его состояние тяжелое. K.Аманзаде ранен ножом в ногу, он помещен в Клинический медицинский центр.

Факт расследуют сотрудники Наримановского районного управления полиции.