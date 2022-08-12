Загадочный Гобустан и его знаменитые петроглифы

Туризм, как известно, бывает разный, в том числе и экскурсионный. Но что можно посмотреть интересного, если и времени нет, и с деньгами туго? Можно отправиться в тур по собственной стране. Самостоятельно или с экскурсоводом. К примеру, можно посетить Гобустан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, название "Гобустан" произошло от слов "гобу" и "стан". Таким образом, Гобустан - это страна оврагов. Оврагов там действительно много, и реки были, но пересохли, и долина грязевых вулканов есть, но главное не это. Главное в Гобустане - это его знаменитые петроглифы. Так ученые называют изображения на камне и считают это зачатками письменности.

Возраст этих изображений разный - от XII века до н.э. и до Средних веков. В этой местности с незапамятных времен жили люди, оставившие нам следы своей древней и могучей культуры. Следы такой древности на земном шаре есть во многих местах, но Гобустан - одно из самых уникальных мест и по количеству и сохранности таких изображений, и по охвату столь большого исторического периода. Люди селились в этих местах на протяжении многих тысячелетий - одно поколение сменяло другое, и каждое оставляло здесь следы своего пребывания.

Учитывая историко-художественную ценность и мировое значение памятников Гобустана, 9 сентября 1966 года на территории площадью 4,4 тыс.га был образован заповедник, а в 2007 году Гобустан был занесен ЮНЕСКО в "Список всемирного материального наследия человечества".

Целью деятельности заповедника является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов, их изучение и пропаганда. Гобустан - это настоящий музей под открытым небом, настоящая каменная картинная галерея. Ежегодно эту удивительную картинную галерею посещают тысячи людей со всего света.

Тот, кто попадает туда в первый раз, получают колоссальные впечатления. Некоторые говорят, что это полное ощущение перемещения на машине времени в эпоху, отстоящую от нашей на несколько десятков тысячелетий. Гобустан - это что-то вечное.

Обнаружены петроглифы были, в общем-то, случайно. В 30-х годах прошлого века здесь проводились работы в каменном карьере. Местность была завалена большими каменными глыбами. И вот во время работ один рабочий заметил на скале необычные рисунки.

С ходом работ изображений расчищалось все больше. Были обнаружены и пещеры, там рисунков оказалось больше всего. Работы в карьере были тут же остановлены, об удивительной находке были оповещены ученые. В 1939 году археолог Исхак Джафарзаде начал первые археологические исследования петроглифов Гобустана.

В Гобустане были обнаружены около шести тысяч рисунков, пранадписи, странные чашеобразные углубления в горизонтальных скалах, около ста тысяч предметов материальной культуры, раскопаны курганы, найдены древние захоронения - могильники и более поздние надгробия. Было обнаружено одиннадцать скелетов людей, живших здесь более десяти тысяч лет назад.

Наиболее древние рисунки ученые отнесли к эпохе мезолита, однако предполагают - и тому есть свои доказательства, - что жизнь существовала здесь и раньше, и это позволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации Земли.

Сюжеты петроглифов поражают воображение своим разнообразием. В основном, они связаны с бытом живших тут людей. Есть изображения пешей и конной охоты (лошадь уже была одомашнена), батальные сюжеты, сцены коллективного труда, жатвы.

Сохранились рисунки одиночных и групповых ритуально-обрядовых танцев, напоминающих танец "Яллы". Ученые считают, что исполняемый в виде хоровода танец предшествовал охоте. Одни утверждают, что этим танцем предки как бы заколдовывали животное, "программировали" соплеменников на удачную охоту. Другие с этим категорически не согласны.

Глупо думать, утверждают эти другие, что наши предки, хоть и жившие десять тысяч лет назад, считали, что от какого-то танца, даже магического, зверь тут же подставится под копье или лук, а то и сам в котелок прыгнет. Есть версия, что дело тут в другом: во время коллективного синхронного танца шла тренировка. Иными словами, танец этот - своего рода спортивные упражнения, повышающие выносливость, слаженность действий и т.п.

Очень интересны изображения людей. Мужчины изображены в охотничьем облачении - с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами с развитой мускулатурой. В женских же изображениях особенно образно переданы бюсты и бедра, но отсутствуют руки. Здесь женщина подразумевается как символ добра и благополучия, как продолжательница рода. Видимо, и первобытный человек считал мать незаменимым существом, истинным "богом", дающим жизнь.

Есть очень много изображений животных: джейранов, оленей, диких коз, диких свиней, лошадей, львов и т.д. Очень много изображений быков. Встречаются также изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. Все животные изображены очень реалистично, практически не встречаются схематичные изображения. Рисунки настолько точны, что позволяют идентифицировать вид животных. Любопытно, что самые реалистичные рисунки - самые древние. Более схематичные как раз были более поздними.

Очень много на скалах Гобустана изображений лодок. На носу многих лодок, особенно больших, присутствует солнце, символизирующее источник жизни и являющееся объектом поклонения. Многие ученые считают, что солнце здесь имело и значение компаса - по солнцу определяли направление движения лодок, выходивших в море для рыбной ловли.

Эти лодки послужили поводом для приезда в Гобустан (1981 и 1994 года) известного норвежского путешественника Тура Хейердала, трижды переплывавшего океаны на бальсовом плоту и тростниковых лодках, построенных им по технологии древних мореплавателей.

Выводы, которые этот великий путешественник и ученый сделал, поразительны. Прежде всего, гобустанская "коллекция" изображений лодок была признана им самой древней из всех известных в мире. Хейердал обнаружил рисунки лодок, очень похожие на древние скандинавские корабли.

После чего в статье "Связи Азербайджана", опубликованной в нью-йоркском журнале "Азербайджан Интернейшнл", им был упомянут интересный фрагмент из средневековой саги 1241 года, где речь идет о том, что один из предков скандинавов король викингов Азер Oдин прибыл с Кавказа, из области Асэр (Восточное Закавказье) на сборной складной лодке. Хейердал утверждал, что Азер Oдин и его семья являются выходцами из Кавказа и что рядом с именем "Oдин" стоит название его племени - "Азер". Для подтверждения указанных сведений и в поисках новых в мае 1999 года Хейердал снова приехал в Азербайджан.

Второй приезд убедил ученого в том, что Азер Oдин, опасающийся прихода римских войск, покинул родину между 84-м и 96-м годом н.э. через Каспийское море, Волгу, Днепр, Черное море и т.д. Эти даты совпадают с приходом в Азербайджан римлян, о чем Тур Хейердал сказал в интервью газете "Неделя" в мае 1999 года (статья "Норвегией правили азербайджанцы").

Это мнение ученого нашло подтверждение и у его коллег, т.е. это парадоксальное утверждение не осталось одиночным.

Есть в Гобустане и более загадочные изображения, чем безрукие женские фигуры и диковинные лодки. Например, неподалеку от места скопления курганов находятся два удивительных по своему характеру и предназначению рукотворных памятника. Если взглянуть на них с высоты птичьего полета, то вы увидите выложенные на земле из камня идеальные по своим формам "восьмерки".

Абрис этих "восьмерок" представляет собой неразрывную каменную цепь, а изнутри они состоят из двух обращенных вовнутрь острыми концами несоприкасающихся фигур в виде капли. Это сооружение не годится ни для жилья, ни для хозяйственных нужд. Подобные сооружения встречаются и в Англии, и в пустыне Наска, их приписывают пришельцам из других миров.

Есть и более чем странные рисунки, которые можно по-разному трактовать. Например, изображения, которые до боли напоминают ракеты: люди в странной одежде, напоминающей скафандр с трубками, ранцами за плечами и прозрачным круглым шлемом на голове.

К загадочным вещам можно отнести и найденные при раскопках "каменные" штучки, похожие по форме на яйца. Они были исследованы в "Космопоиске" (старейшей и крупнейшей российской организации международного масштаба, занимающейся аномальными явлениями).

Эти овальные штуки только похожи на камень, но выдерживают неимоверное давление и не ломаются. Было доказано, что они... отлиты. Из камня. Отливать камень человечество научилось совсем недавно, это нанотехнологии. Но отлитый камень довольно хрупок. А возраст этих "каменных" штучек - несколько тысяч лет.

Вот такой он загадочный, Гобустан...