Пожар на рынке в Нефтчале

Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, происшествие произошло ночью в 03:30.

На место происшествия были привлечены четыре пожарные машины, принадлежащие подразделениям пожарной охраны Нефтчалинского районного государственного управления пожарной охраны МЧС.

В результате усилий пожарных удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на близлежащие объекты.

Во время инцидента 100 кв. м. центрального рынка сгорели и пришли в негодность.

По факту ведется расследование.