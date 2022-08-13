https://news.day.az/society/1486783.html Пожар на рынке в Нефтчале
Пожар на рынке в Нефтчале
Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, происшествие произошло ночью в 03:30.
На место происшествия были привлечены четыре пожарные машины, принадлежащие подразделениям пожарной охраны Нефтчалинского районного государственного управления пожарной охраны МЧС.
В результате усилий пожарных удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на близлежащие объекты.
Во время инцидента 100 кв. м. центрального рынка сгорели и пришли в негодность.
По факту ведется расследование.
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