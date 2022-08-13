В Баку трагически погиб рабочий

В Баку на стройплощадке погиб рабочий.

Об этом Day.Az сообщили в Наримановской районной прокуратуре.

Сообщается, что 12 августа около 09:00 в районную прокуратуру поступила информация, что Агиль Алиев 1983 г.р. погиб от удара электрическим током, когда работал в подвале трехэтажного дома на улице М.Араза в Наримановском районе столицы.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ) УК АР.

Следствие продолжается.