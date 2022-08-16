Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 24-28° тепла, днем 34-39° тепла. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем 37-39° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 50-55%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днем 35-40°, местами 41-42° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 27-32° тепла.