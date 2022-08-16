В Астаре столкнулись две «Нивы», есть пострадавшие

В Астаринском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Техтенекяран-Торади, проходящем через село Азаруд.

Столкнулись два автомобиля марки "Нива", за рулем которых находились житель села Асгянкяран Нуралиев Эльбрус Ширмамед оглу (1982 г.р.) и житель села Мотлаятаг Алиев Беюкага Салман оглу (1954 г.р.).

В результате столкновения автомобиль, за рулем которого находился Б.Алиев, перевернулся. Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.