https://news.day.az/society/1487704.html В Азербайджане выявлено 549 новых случаев заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 549 новых случаев заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 549 случаев заражения коронавирусом, 535 человекв вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Случаев смерти пациентов не зарегистрировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 805 762 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 792 765 человек вылечились, 9 777 скончались, число активных больных - 3 220.
За прошедшие сутки проведено 4372 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 101 524 тестов.
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