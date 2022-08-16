В Азербайджане выявлено 549 новых случаев заражения COVİD-19

В Азербайджане выявлено еще 549 случаев заражения коронавирусом, 535 человекв вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Случаев смерти пациентов не зарегистрировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 805 762 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 792 765 человек вылечились, 9 777 скончались, число активных больных - 3 220.

За прошедшие сутки проведено 4372 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 101 524 тестов.