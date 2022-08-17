https://news.day.az/society/1487723.html В Баку автомобиль сбил насмерть молодого мужчину
В Баку автомобиль сбил насмерть молодого мужчину
В Баку в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе.
Переходивший дорогу мужчина 20-25 лет сбит автомобилем марки Toyota.
Пешеход погиб на месте.
По данному факту в прокуратуре Наримановского района проводится расследование.
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