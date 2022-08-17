В Баку автомобиль сбил насмерть молодого мужчину
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В Баку в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе.

Переходивший дорогу мужчина 20-25 лет сбит автомобилем марки Toyota.

Пешеход погиб на месте.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района проводится расследование.