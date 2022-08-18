Учитесь бесплатно или со льготами Подробнее о принятых квалификациях и ограничениях, применяемых к высоким баллам: https://bit.ly/3oWXNYg

Абитуриенты, выбравшие Западно-Каспийский университет первыми при выборе специальностей, получают скидку 10% от стоимости обучения на первом году обучения (абитуриенты, не попадающие ни под одну другую льготную категорию, получают скидку 15% ).

ПОЧЕМУ ЗАПАДНО-КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ?

* Возможность учиться за границей

*Программа двойного диплома

*Возможность учиться на основе государственного заказа

*Современные и уникальные лаборатории, центры

* Богатая библиотека последних публикаций

* Программы обмена: Maulana и Erasmus

* Стартап-проекты

* Летние школы за рубежом

* Возможность стажировки и трудоустройства в ведущих государственных учреждениях и частных компаниях

* Интересная студенческая жизнь, общественная деятельность, возможности саморазвития во внутривузовских клубах

ЗАПАДНО-КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ:

Рейтинг "THE Impact Ranking" Times Higher Education (THE), одной из самых авторитетных в мире рейтинговых организаций - среди 601+ лучших университетов мира.

QS (Quacquarelli Symonds) Stars: 5 из 5 возможных звезд за качество образования, 4 за онлайн-обучение, 4 за возможность трудоустройства выпускников и 4 за инклюзивность.

Рейтинг университетов мира UI GreenMetric: 198-е место в Европе по качеству образования. Международная рейтинговая система "U-Multirank": среди лучших 202 вузов.

Рейтинг AASHE Stars: "Золотые звезды" - 33,52 из 40 возможных баллов в оценке в категории "Образование", 16,33 из 18 возможных баллов в научных исследованиях, 18,48 из 20 возможных баллов в связях с общественностью.

Адрес: улица Истиглалиет 31 и улица Ахмеда Раджабли, III параллель/21

Контактные телефоны: (012) 492 61 63 / 565-39-76