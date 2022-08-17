Может ли этот оспа обезьян распространиться в Азербайджане? - отвечает инфекционист
Вслед за соседними Турцией и Грузией вчера первый случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован и в Иране. Может ли этот вирус распространиться в Азербайджане?
Как сказал Trend в среду инфекционист Мардан Алиев, случаи заражение в соседних странах единичные и пока это не представляет большой опасности для Азербайджана, передает Day.Az.
"Некоторое время назад случаи заражения были зарегистрированы в Турции и Грузии, однако не зафиксировано роста числа заражений. Скорость распространения этого вируса невысокая. Наличие вируса оспы обезьян в соседних странах не означает, что он обязательно распространится и в нашей стране. В настоящее время этого вируса в Азербайджане нет, и для предупреждения его появления принимаются достаточные меры", - сказал врач.
По его словам, это заболевание напоминает оспу, передается в основном воздушно-капельным путем и при тесном контакте с зараженным человеком.
"Основными симптомами вируса являются мышечные боли, лихорадка, кожные высыпания и головные боли",- сказал Мардан Алиев.
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