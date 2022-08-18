https://news.day.az/society/1488123.html В Госагентстве по туризму освобождены от должности двое заведующих сектором
В Госагентстве по туризму освобождены от должности двое заведующих сектором
В Государственном агентстве по туризму освобождены от занимаемой должности двое заведующих сектором.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Госагентства.
Заведующий сектором по сотрудничеству с зарубежными странами Джавид Абдуллаев и заведующий сектором по работе с международными организациями Кянан Фирдовсиоглу освобождены от занимаемой должности по собственному желанию.
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