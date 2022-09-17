Хорошая новость в связи с новым отопительным сезоном в Азербайджане

Начиная с отопительного сезона 2022-2023 годов, в качестве пилотного проекта предусматривается установка теплосчетчиков в жилых и нежилых зданиях.

Об этом сообщил Day.Az в субботу пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджизат" Эльвин Баскаллы.

"ОАО уже начало переговоры с соответствующими компаниями по поводу счетчиков", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время плата за отопление рассчитывается, исходя из общей площади квартиры.