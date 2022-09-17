Скончался ещё один военнослужащий азербайджанской армии
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Военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, тяжело раненный при пресечении широкомасштабной диверсии вооруженных сил Армении, скончался 17 сентября в Главном клиническом госпитале Министерства обороны.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что, несмотря на усилия врачей, спасти Ю.Гурбанова не удалось.

"Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.

Да упокоит Аллах души наших шехидов", - говорится в сообщении.