https://news.day.az/society/1496337.html Скончался ещё один военнослужащий азербайджанской армии
Скончался ещё один военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, тяжело раненный при пресечении широкомасштабной диверсии вооруженных сил Армении, скончался 17 сентября в Главном клиническом госпитале Министерства обороны.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что, несмотря на усилия врачей, спасти Ю.Гурбанова не удалось.
"Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.
Да упокоит Аллах души наших шехидов", - говорится в сообщении.
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