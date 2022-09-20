Браконьер нанес телесные повреждения сотруднику Госслужбы

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на участке реки Кура, проходящем через город Мингячевир, был задержан человек, занимавшийся незаконной ловлей рыб.

Как передает Day.Az, начальник службы Хикмет Ализаде заявил, что браконьер, не подчинившись требованиям сотрудников, выполнявших служебные обязанности, залил топливо в лодку, где они находились, и поджег ее. В результате инцидента получил легкие ожоги инспектор Бахруз Мустафаев.

Браконьер задержан, по факту проводится расследование в отделе полиции.