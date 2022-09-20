В Баку неизвестный разбил стекла пассажирского автобуса

В Баку неизвестный напал на пассажирский автобус.

Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях. Согласно информации, инцидент произошел сегодня в 6:30 на территории 9 микрорайона Бинагадинского района столицы.

На кадрах видно, как к автобусу подошел неизвестный и начал ругаться с водителем. Позже мужчина разбил окна автобуса.