https://news.day.az/society/1496876.html В Баку неизвестный разбил стекла пассажирского автобуса - ВИДЕО
В Баку неизвестный разбил стекла пассажирского автобуса - ВИДЕО
В Баку неизвестный напал на пассажирский автобус.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях. Согласно информации, инцидент произошел сегодня в 6:30 на территории 9 микрорайона Бинагадинского района столицы.
На кадрах видно, как к автобусу подошел неизвестный и начал ругаться с водителем. Позже мужчина разбил окна автобуса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре