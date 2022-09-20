В Азербайджане объявлены результаты экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзамена на поступление в резидентуру на вакантные плановые места, а также на плановые места военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета на 2022/2023 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Государственном экзаменационном центре.

С результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" с добавлением к нему в конце цифры "9" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В конкурсе приняли участие 73 кандидата на вакантные 38 плановых мест (включая плановые места военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета). Из них 36 человек были приняты в резидентуру.

Те, кто поступил в резидентуру, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 14:00 21 сентября до 23:59 26 сентября.

Дополнительная информация будет представлена на официальном сайте министерства здравоохранения Азербайджана.

Если поступившие не пройдут регистрацию в течение этого периода, это будет расценено как отказ от обучения по специальности, и они будут исключены из списка поступивших.