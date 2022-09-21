Европейско-Азербайджанская школа с уважением чтит память наших шехидов

Как и вся национальная общественность, в том числе Европейско-Азербайджанская Школа была глубоко затронута террористической прово¬кацией, совершенной против Азербайджана вооруженными силами Армении. В последние дни общественность Европейско-Азербайджанской Школы была опечалена известием о том, что среди военнослужащих Азербайджанской Армии есть шехиды и раненые, в результате агрессии и провокаций действий армянской стороны.

В связи с последними событиями по этому случаю в обоих корпусах школы было организовано мероприятие, посвященное светлой памяти шехидов.

На мероприятии, проведенном в общеобразовательном корпусе Европейско-Азербайджанской школы, прозвучал Государственный Гимн Азербайджанской Республики и минутой молчания упомянули память наших шехидов. После этого директор школы Франческо Банкини выступил с речью и выразил свое глубокое почтение погибшим за Родину, пожелал быстрого выздоровление раненым. Также Франческо Банкини пожелал успехов солдатам Азербайджанской Армии в защите Родины.

Обращаясь к учащимся, г-н Банкини сказал: "Что будущее страны и мира зависит от сегодняшней молодежи. Нам нужна ваша помощь, чтобы расти и иметь светлое будущее. Для этого, прежде всего, нужно быть хорошим гражданином. В Азербайджанском языке слово "гражданин" имеет особое значение- "Камень Родины". Во-первых, человек должен трудиться на благо и доброе дело для страны, народа и всего мира, служить добрым делам, будучи порядочным и патриотичным гражданином. Вы можете построить лучший мир, будущее, полное мира и безопасности, только если вырастете достойными гражданами".

Этот совет Франческо Банкини дал подрастающему поколению связав их с бессмертными стихами известного азербайджанского поэта Мамеда Араза:

Vətən daşı olmayandan,

Olmaz ölkə vətəndaşı.

15 сентября руководство и коллектив Европейско- Азербайджанской Школы посетили Аллею шехидов II и Аллею почетного захоронения, где похоронены сыны Азербайджана, павшие за защиту Родины. Сотрудники Европейско-Азербайджанской школы возложили цветы к могилам наших шехидов, выразив глубокое почтение скорбь перед их могилами.

Позже на уроках учителя беседовали со студентами о патриотизме наших солдат.

Да помилует Господь наших шехидов- мучеников!