Литва поможет Азербайджану в совершенствовании системы ОМС

Источник: Агентство международной информации Trend

Литва поможет Азербайджану в совершенствовании системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра здравоохранения Литвы Аушра Билотене-Мотеюнене, находящаяся с визитом в Азербайджане.

"Основная цель визита - определить направления сотрудничества в сфере здравоохранения и решить, как две страны могут помочь друг другу в этой области. В ходе визита мы провели встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым, ректором медицинского университета Гераем Герайбейли и говорили о вопросах применения программы Erasmus, обмена студентами", - сказала она.

Замминистра отметила, что были, в частности, обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в конкретных сферах здравоохранения.

"В Литве есть два медицинских университета. Здесь есть студии, где занятия проходят на английском. Мы обсудили вопросы обмена студентами и определили рамки сотрудничества в усовершенствовании сферы реабилитации, общественного здравоохранения. Кроме того, в министерстве обсудили сотрудничество отдельными кластерами. Мы также ознакомились с работой Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)", - сказала Аушра Билотене-Мотеюнене.

Директор Национального Фонда медицинского страхования при министерстве здравоохранения Литвы Гинтарас Кацевичюс, в свою очередь, подробно рассказал о проекте, осуществляемом совместно Литвой и Азербайджаном в сфере ОМС.

"Мы три месяца назад начали реализацию твиннинг-проекта. Партнерами в этом проекте являются Национальный фонд медицинского страхования Литвы, Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана. Срок реализации проекта - 2 года. Целью проекта является совершенствование системы обязательного медицинского страхования в стране. В рамках проекта будут организованы визиты в Литву на двух этапах, отдельные специалисты Агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана будут проходить стажировку в Литве. Это второй совместный проект Литвы и Азербайджана в данной сфере. Первый проект был успешно завершен в 2018 году. Надеемся, что второй проект тоже будет удачным. Обязательное медицинское страхование в Азербайджане хорошо развивается, и мы хотели бы со своей стороны тоже внести вклад в этот процесс", - пояснил он.

По словам Кацевичюса, на данный момент идет оценка системы ОМС в Азербайджане и по ее итогам будет выпущен отчет.

"На основе этого анализа мы будет планировать дальнейшие шаги. Проект охватывает развитие правовой базы в сфере ОМС, развитие связей между Агентством обязательного медицинского страхования и поставщиками медицинских услуг, усовершенствование отчетности, статистики, на основе которой принимаются решения, развитие систем оплаты за медицинскую помощь, развитие информационных систем. Это обширный проект, над которым будет работать команда из 25 экспертов из ЕС, в том числе из Эстонии, Италии, Франции", - добавил он.

Кацевичюс также отметил, что имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере реабилитации.

"В Литве давняя традиция в сфере реабилитации. После реформирования системы здравоохранения мы реабилитацию тоже включили в пакет, который компенсируется обязательным медицинским страхованием. И в этой области произошло несколько важных перемен. Так, мы заменили санаторное лечение реабилитацией, обеспечили развитие амбулаторной реабилитации", - сказал он.

Кацевичюс выразил восхищение системой здравоохранения в Азербайджане.

"Люди на всех позициях знают свое дело, они мотивированные, есть желание усовершенствовать систему обязательного медицинского страхования. Для нас такие партнеры идеальны и это нас очень мотивирует. Будущее здравоохранения Азербайджана в хороших руках", - заключил он.