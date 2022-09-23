В Шеки микроавтобус сбил пешехода

На территории села Инче Шекинского района зарегистрировано ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пытавшегося перейти дорогу жителя села Самира Абдуллаева (1989 года рождения) сбил микроавтобус марки "Mercedes Vito", за рулем которого находился Джума Ширинов.

С.Абдуллаев был помещен в реанимационное отделение Шекинской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.