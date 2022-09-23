В Баку мясника ударили ножом
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В Бинагадинском районе столицы произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Хокмели.

Так, Аббасову Васифу Аббас оглу (1985 г.р.), работающему в мясной лавке, при неизвестных обстоятельствах были нанесены ножевые ранения в область живота.

Пострадавший был госпитализирован.

По факту в Бинагадинском РУП ведется расследование.