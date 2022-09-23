БТА внесло ясность в вопрос нарушения расписания движения автобусов

Основная причина, по которой в последнее время наблюдается рост числа нарушений графика движения автобусов, - это проблема заторов на дорогах, вызванная автомобилизацией, которая достигла своего пика в городе.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Отмечено, что необходимо достигнуть организации специальных автобусных полос по всей маршрутной линии.

Сообщается, что текущая ситуация - это не отклонение от графика, несоблюдение графика из-за заторов на дорогах. В сообщении говорится, что 320 современных автобусов, приобретенных в прошлом году, в настоящее время готовятся для ввода в эксплуатацию и будут переданы ООО "BakuBus", в ближайшие дни будут поэтапно задействованы в перевозках. Бакинским транспортным агентством на современном этапе развития общественного транспорта разработана концепция перехода на более продвинутую модель регулирования и финансирования, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения с соответствующими структурами.