В Баку доставлена группа детей из Украины, оставшихся без попечения родителей

Еще одна группа украинских детей, потерявших одного из родителей в связи с ситуацией в Украине, доставлена в Азербайджан. 29 несовершеннолетних детей, прибывших в страну при организации Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, будут размещены в детских лагерях.

Как сообщили Day.Az в министерстве, дети будут проходить социальную реабилитацию в течение 15 дней в Баку и Габале.

Индивидуальные психологические консультации, групповая терапия, занятия медитацией и йогой, а также психосоциальные тренинги, мастер-классы послужат стабилизации эмоционального состояния детей, а также их интеграции в общество. У участников лагеря также будет возможность улучшить свои языковые навыки на курсах английского языка.

Кроме того, в этот период будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям с целью эффективной организации культурного досуга детей, будет проведена командная работа на различные темы.