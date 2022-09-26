https://news.day.az/society/1498457.html Несчастный случай на Габалинской РЛС, есть погибший
Несчастный случай на Габалинской РЛС, есть погибший
На Габалинской радиолокационной станции (РЛС) произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Сарван Баласултанов (1981 г.р.), работавший охранником на объекте военного назначения в селе Солтаннуха, получил удар электрическим током. Он скончался на месте.
Отмечается, что погибший был гражданским сотрудником Габалинского районного отдела охраны.
По данному факту проводится расследование.
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