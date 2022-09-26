Несчастный случай на Габалинской РЛС,
Depozit faizini öncədən al!

На Габалинской радиолокационной станции (РЛС) произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Сарван Баласултанов (1981 г.р.), работавший охранником на объекте военного назначения в селе Солтаннуха, получил удар электрическим током. Он скончался на месте.

Отмечается, что погибший был гражданским сотрудником Габалинского районного отдела охраны.

По данному факту проводится расследование.