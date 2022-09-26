В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 35 случаев заражения коронавирусом, 76 человек вылечились, один - скончался, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 673 человека вылечились, 9 903 - скончались, число активных больных составляет 1 282.

За последние сутки в стране проведены 1 973 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 238 737.