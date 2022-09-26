https://news.day.az/society/1498478.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 35 случаев заражения коронавирусом, 76 человек вылечились, один - скончался, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 673 человека вылечились, 9 903 - скончались, число активных больных составляет 1 282.
За последние сутки в стране проведены 1 973 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 238 737.
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