На Абшероне ученик ударил ножом одноклассника и сдался полиции

24 сентября в средней школе №7 города Хырдалан один из учеников получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, учащийся 11-го класса школы ранил ножом своего одноклассника.

Инцидент произошел около 13:00. Школьника с ножевым ранением доставили в больницу.

После произошедшего подросток, ударивший ножом своего одноклассника, обратился в Абшеронское районное управление полиции и добровольно сдался.

По факту ведется расследование.