https://news.day.az/society/1498495.html На Абшероне ученик ударил ножом одноклассника и сдался полиции
На Абшероне ученик ударил ножом одноклассника и сдался полиции
24 сентября в средней школе №7 города Хырдалан один из учеников получил ножевое ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, учащийся 11-го класса школы ранил ножом своего одноклассника.
Инцидент произошел около 13:00. Школьника с ножевым ранением доставили в больницу.
После произошедшего подросток, ударивший ножом своего одноклассника, обратился в Абшеронское районное управление полиции и добровольно сдался.
По факту ведется расследование.
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