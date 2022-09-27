https://news.day.az/society/1498748.html Азербайджанский народ чтит память героев-шехидов - ФОТО
Азербайджанский народ чтит память героев-шехидов - ФОТО
Сегодня исполняется два года с начала 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с самого утра граждане, официальные представители государства и другие лица посещают II Аллею шехидов в Баку.
В Баку и регионах страны чтят память героев, отдавших жизнь во имя освобождения от оккупации родных земель, возлагают цветы к их могилам.
Фото - Заур Мустафаев
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре