Азербайджанский народ чтит память героев-шехидов

Сегодня исполняется два года с начала 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с самого утра граждане, официальные представители государства и другие лица посещают II Аллею шехидов в Баку.

В Баку и регионах страны чтят память героев, отдавших жизнь во имя освобождения от оккупации родных земель, возлагают цветы к их могилам.

Фото - Заур Мустафаев