https://news.day.az/society/1498808.html Пожар на заводе в Ширване
Пожар на заводе в Ширване
На территории недействующего завода по разведению осетровых в г. Ширван сгорели потолок склада общей площадью 180 кв. метров и горящие конструкции кровли на площади 80 кв. метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.
Согласно информации, остальная часть склада была защищена от огня, пожар потушен.
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