Пожар на заводе в Ширване

На территории недействующего завода по разведению осетровых в г. Ширван сгорели потолок склада общей площадью 180 кв. метров и горящие конструкции кровли на площади 80 кв. метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, остальная часть склада была защищена от огня, пожар потушен.