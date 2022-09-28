В Карабах переселят 66 тысяч человек

На начальном этапе, который охватывает 2022-2026 годы, на освобожденные территории планируется переселить около 66 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов.

Он отметил, что на территориях, разминированных с ноября 2020 года и по настоящее время, обнаружено более 66 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Независимые эксперты ООН считают, что на освобожденных территориях находится около 1 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, и для полной очистки потребуются 25 лет и 50 миллиардов долларов", - сказал Иманов.