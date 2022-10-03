На этих дорогах Баку наблюдаются крупные пробки

Утром в понедельник на более чем 20 оживленных дорогах Баку возникли автомобильные пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, представив список улиц, на которых наблюдается большая плотность движения.

В частности, пробки зафиксированы:

- На проспекте Гейдара Алиева, как на главной, так и на второстепенной дорогах по направлению к центру города

- На трассе Баку-Сумгайыт, от Бакинского международного автовокзала до круга у станции метро "20 Января"

- На круге у станции метро "20 Января"

- На улице Алы Мустафаева, по направлению к проспекту Зии Буниятова

- На Бинагадинском шоссе, по направлению к станции метро "Азадлыг проспекти"

- На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, от госпиталя МВД по направлению к станции метро "20 Января"

- На Тбилисском шоссе, от станции метро "20 Января" по направлению к центру города

- На улице Гасан бека Зардаби, по направлению к станции метро "20 Января"

- На проспекте Зии Буниятова в Низаминском и Наримановском районах Баку, от Бакинского Олимпийского стадиона по направлению к улице Ахмеда Раджабли

- На улице Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гядирбековой до улицы академика Гасана Алиева

- На улице 28 Мая, от пересечения с улицей А.С.Пушкина до улицы Рашида Бейбутова

- На улице Юсифа Сафарова, по направлению к проспекту Гейдара Алиева

- На проспекте Нефтяников, у круга Азнефть

- На улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до проспекта Азадлыг

- На проспекте Бабека, в сторону центра города

- На улице Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга Гялябя

- На проспекте Хатаи, по направлению к проспекту Гейдара Алиева

- На проспекте Нефтяников, у круга Азнефть

- На проспекте Микаила Усейнова, от площади Государственного флага по направлению к кругу Азнефть

- На улице Ниязи, в направлении круга Азнефть

- На шоссе Сабунчи-Забрат, по направлению к станции метро "Кероглу"

- На улице Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.