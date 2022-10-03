Магнитная буря продолжится

В последние три дня солнечная активность была высокой. В активных областях на поверхности Солнца произошли крупные вспышки M, вызывающие радиопомехи от умеренных до сильных, и крупные вспышки X1, вызывающие более сильные радиопомехи.

Как сообщили Day.Az в кафедре астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), анализ трех корональных выбросов, произошедших 1 октября, показал, что последний корональный выброс массы опередит два предыдущих и достигнет Земли раньше них - ночью 4 октября. 3-5 октября солнечная активность будет высокой.

В результате приближения к Земле коронального выброса массы, произошедшего 1 октября, 3 октября в геомагнитном поле возникнет умеренная, а 4 октября - средне-умеренная геомагнитная буря. 5 октября геомагнитное поле будет на спокойном и активном уровне.

Вероятность вспышек на Солнце 3 октября составляет для вспышек класса С 99%, для вспышек класса М 70%, а для вспышек класса Х 30%.