https://news.day.az/society/1500264.html На трех станциях метро снято ограничение на вход пассажиров до 23:30
На трех станциях метро снято ограничение на вход пассажиров до 23:30
В связи с началом работ по организации движения поездов на участке Фиолетовой линии "Ходжасан-Автовокзал" с 6 сентября станции указанной линии ("Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября") закрывались для входа пассажиров на 30 минут раньше, в 23:30.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с завершением первого этапа этих работ ограничение на вход на станции полностью снято. Пассажиры смогут пользоваться услугами станций Фиолетовой линии в обычном режиме. Станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" открыты для входа пассажиров до 24:00.
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