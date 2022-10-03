На трех станциях метро снято ограничение на вход пассажиров до 23:30

В связи с началом работ по организации движения поездов на участке Фиолетовой линии "Ходжасан-Автовокзал" с 6 сентября станции указанной линии ("Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября") закрывались для входа пассажиров на 30 минут раньше, в 23:30.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с завершением первого этапа этих работ ограничение на вход на станции полностью снято. Пассажиры смогут пользоваться услугами станций Фиолетовой линии в обычном режиме. Станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" открыты для входа пассажиров до 24:00.