Возбуждено уголовное дело в отношении экс-чиновника МЧС

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

На основании поступившего заявления о том, что экс-начальник пожарной смены Гаджигабульской районной государственной противопожарной части МЧС Иншаллах Набиев в период нахождения на этой должности обманным путем присвоил чужое имущество, в Ширванской городской прокуратуре завершено расследование.

Установлены обоснованные подозрения в том, что И.Набиев обманным путем заполучил денежные средства в размере 3 500 и 2 000 манатов у жителя села Халадж Сальянского района, пообещав последнему, что устроит его сына на работу в МЧС и поможет сменить место службы.

В связи с этим в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 178.2.3 (мошенничество с использованием лицом своего служебного положения) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.