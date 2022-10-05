Уровень воды в Каспийском море снизился

Процесс, наблюдаемый у берегов Казахстана, не связан с колебаниями уровня Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник отдела Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров.

Он отметил, что из-за очень незначительного уклона северной береговой линии Каспийского моря обычно происходят процессы вытеснения морской воды на берег в результате сильных и устойчивых ветров:

"В результате сильного ветра, скорость которого в минувшие дни достигала 23 м/сек, был подтоплен морской берег вблизи городов Актау и Атырау. В настоящее время ситуация в этих городах стабильна из-за снижения скорости ветра и отступления воды".

По словам А.Аскерова, этот процесс связан не с колебаниями уровня воды в Каспийском море, а с синоптическими условиями, которые формируются на северной части Каспийского моря и носят временный характер.

"В настоящее время в соответствии с сезоном наблюдается снижение уровня воды Каспийского моря. Фактический уровень составляет - 28,65 см по Балтийской системе. Уровень моря в сентябре этого года на 35 см ниже, чем в сентябре прошлого года".