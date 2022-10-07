В Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате оползня, произошедшего в селе Сым Астаринского района, дом, принадлежащий жителю села Халгову Хатаи Ханоглану оглу, оказался в опасном для жизни состоянии.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС. Согласно сообщению, в связи с этим сотрудниками Южного регионального центра МЧС для Халгова Хатаи Ханоглан оглу был построен палаточный дом для временного проживания.