Сегодня днем ​​в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Возгорание возникло в принадлежащем местному жителю Эльшаду Азадову (1958 г.р.) двухэтажном доме общей площадью 340 кв.м.

На место происшествия прибыли техника и личный состав районной части пожарной охраны МЧС. В результате инцидента полностью сгорели второй этаж дома и чердак.

Остальная часть здания и близлежащие постройки были защищены от огня.

Хозяин дома Э.Азадов, получивший во время пожара ожоги, был госпитализирован в Уджарскую ЦРБ.

Причины произошедшего выясняются.