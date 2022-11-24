https://news.day.az/society/1514032.html Пожар в доме в Уджаре, есть пострадавший
Пожар в доме в Уджаре, есть пострадавший
Сегодня днем в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Возгорание возникло в принадлежащем местному жителю Эльшаду Азадову (1958 г.р.) двухэтажном доме общей площадью 340 кв.м.
На место происшествия прибыли техника и личный состав районной части пожарной охраны МЧС. В результате инцидента полностью сгорели второй этаж дома и чердак.
Остальная часть здания и близлежащие постройки были защищены от огня.
Хозяин дома Э.Азадов, получивший во время пожара ожоги, был госпитализирован в Уджарскую ЦРБ.
Причины произошедшего выясняются.
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