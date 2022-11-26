Начался процесс реабилитации 16 граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии. 13 их них дети, 3 - женщины.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило их размещение в учреждении социального обслуживания. Лицам, помещенным в учреждение, была оказана первичная помощь.

Было отмечено, что первоначально в процессе реабилитации проводится социально-психологическая оценка состояния каждого репатриированного лица. Затем разрабатывается соответствующий план социальной реабилитации и на его основе начинается работа с привлечением социального работника и психолога. Также для социальной адаптации и эффективной организации досуга репатриированные лица привлекаются к различным видам деятельности.

Следует отметить, что в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриировано в целом 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.