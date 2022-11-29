https://news.day.az/society/1515227.html Скончался известный азербайджанский академик - ФОТО
Скончался известный азербайджанский академик - ФОТО
На 92-м году жизни скончался известный ученый-химик, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, заведующий отделом Института нефтехимических процессов, академик Муса Рустамов.
Как передает Day.Az, об этом соообщили в Президиум НАНА.
Основным направлением деятельности Мусы Рустамова было создание гетерогенных каталитических процессов для углубления нефтепереработки. Под его руководством была создана система каталитического крекинга нового поколения (Q-43-107). Эта высокоэффективная система была внедрена на ряде заводов бывшего СССР и в ПО "Azərneftyanacaq" (ныне НПЗ имени Гейдара Алиева).
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