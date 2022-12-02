https://news.day.az/society/1516162.html Задержаны пытавшиеся украсть перила пешеходного перехода
Задержаны пытавшиеся украсть перила пешеходного перехода
Задержаны пытавшиеся вырезать и украсть металлические перила надземного пешеходного перехода.
Как передает Day.Az, об это сообщили в МВД.
Согласно информации, 1 декабря около 22:00 двое пытавшихся вырезать и украсть декоративные металлические конструкции надземного пешеходного перехода на автодороге Баку-Сумгайыт были задержаны несущими на территории службу сотрудниками Бинагадинского районного охранного управления.
Установлено, что ими оказались житель Физулинского района Адам Шюкюров и житель города Ширван Магеррам Сафаров. Задержанные были переданы в 6-й отдел полиции Бинагадинского РУП.
Ведется расследование.
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