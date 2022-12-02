В Азербайджане повышен штраф за нарушение закона о проверках в сфере предпринимательства
В Азербайджане вдвое увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в изменении в Кодекс об административных проступках, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменению, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, Кодекса, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 манатов.
Согласно действующему пункту кодекса, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, должностные лица штрафуются на сумму от 1 000 до 1 500 манатов.
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.
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