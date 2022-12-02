В Азербайджане повышен штраф за нарушение закона о проверках в сфере предпринимательства

В Азербайджане вдвое увеличиваются штрафы за нарушение законодательства о регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в изменении в Кодекс об административных проступках, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, Кодекса, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 манатов.

Согласно действующему пункту кодекса, за проведение проверки без регистрации в едином информационном реестре проверок, проводимых в сфере предпринимательства, должностные лица штрафуются на сумму от 1 000 до 1 500 манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.